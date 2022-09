Gas, accordo per il tetto sul prezzo. La minaccia di Medvedev: cosa faremo

02 settembre 2022 a

Un tetto al prezzo del petrolio russo. È quanto hanno deciso i ministri delle Finanze del G7 hanno approvato il piano per l'introduzione di un massimale al petrolio: "Miriamo ad allineare l'attuazione con la tempistica delle misure correlate all'interno del sesto pacchetto di sanzioni dell'Ue", hanno scritto i ministri. Il G7 attuerà "urgentemente" un tetto massimo del prezzo del Petrolio russo e incoraggerà un'"ampia coalizione" di Paesi a partecipare. "Il price cap sarà fissato a un livello basato su una serie di dati tecnici e sarà deciso dall'intera coalizione prima della sua attuazione", spiegano, assicurando che i prezzi futuri saranno "comunicati pubblicamente in modo chiaro e trasparente".

"Dall'invasione brutale e non provocata dell'Ucraina da parte di Putin, il Regno Unito e i nostri alleati hanno imposto sanzioni estremamente dannose alla macchina da guerra del Cremlino, spingendo l'economia russa in una profonda recessione e bloccando la maggior parte delle riserve in valuta estera, pari a 640 miliardi di dollari, della Russia", afferma in una nota il Cancelliere dello Scacchiere, Nadhim Zahawi. "A seguito di un incontro produttivo con il segretario Janet Yellen a Washington, e insieme ai nostri partner del G7, abbiamo deciso di andare oltre. Ridurremo la capacità di Putin di finanziare la sua guerra dalle esportazioni di petrolio vietando i servizi, come l'assicurazione e la fornitura di finanziamenti, alle navi che trasportano petriolio russo al di sopra di un limite di prezzo concordato", sottolinea Zahawi. "Siamo uniti contro questa barbara aggressione e faremo tutto il possibile per sostenere l'Ucraina mentre lotta per la sovranità, la democrazia e la libertà".

Una decisione che come aveva preannunciato ieri Mosca avrà delle pesanti conseguenze. "Se verrà stabilito un tetto massimo al prezzo del gas russo, la Russia smetterà di esportare gas in Europa", ha minacciato su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. "Quello che è successo al petrolio accadrà al gas. Semplicemente non ci sarà più gas russo in Europa", ha detto l'ex presidente russo.