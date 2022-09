Vladivostok, "il nuovo ordine mondiale": Putin e Xi Jinping svelano il piano

05 settembre 2022 a

La cooperazione tra Russia e Cina si sta intensificando sempre di più, sul piano militare ma soprattutto su quello economico. In questo senso c’è grande attesa per il Forum economico orientale che si sta aprendo a Vladivostok, con la Cina che sta mandando il suo più alto esponente a visitare la Russia dall’inizio dell’offensiva in Ucraina. Si tratta di Li Zhanshu, presidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale popolare.

“Verso un mondo multipolare”, è lo slogan del Forum, con Vladimir Putin che ha già rilasciato delle dichiarazioni a riguardo prima ancora di salire sul palco: “Il mondo unipolare è ormai obsoleto e sarà sostituito da un nuovo ordine globale”. Concetto espresso anche dal suo portavoce Dmitrij Peskov, che ha accusato l’Occidente di aver scatenato una “tempesta globale” che cambierà il mondo. Oltre all’esponente di punta del regime cinese, al Forum ci saranno i premier di Mongolia e Armenia e il leader della Birmania, mentre i presidenti di India e Malesia invieranno un videomessaggio.

I rapporti tra Russia e Cina si stanno sempre più rinforzando sul piano politico e in particolare economico, con Mosca che ha iniziato a deviare le esportazioni di energia e minerali dai mercati europei verso Pechino. Inoltre i consumatori russi si stanno affidando sempre più ai prodotti importanti dalla Cina, non avendo più accesso a quelli occidentali. A livello energetico è stato anche siglato un accordo da 400 miliardi di dollari per la fornitura del gas naturale: prevista la costruzione di due gasdotti.