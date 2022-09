Gas, "sprecate più energia che potete", chi è questa ragazza

07 settembre 2022 a

a

a

"Sprecate più energia che potete!": questo l'invito rivolto da un'influencer russa, Yulija Prochorova, ai suoi connazionali residenti in Europa. La 30enne, che vive in Germania, ha pubblicato un video dimostrativo sul suo profilo Tik Tok. Un video nel quale la si vede mentre accende tutte le luci di casa e il forno al massimo. Il tutto mentre sorride in maniera soddisfatta.

"Per gli interessi personali di Salvini". Chi è questa donna: querelata dalla Lega

Secondo lei, infatti, sprecare energia rappresenta un aiuto concreto all'esercito russo impegnato in Ucraina. Sullo sfondo c'è ovviamente la crisi energetica che incombe sull'Europa. Con Mosca che utilizza il gas come un'arma, utilizzandola a suo piacimento. Di fronte alla possibilità di imporre un tetto al prezzo del gas e di fronte alle sanzioni imposte dall'Occidente, la Russia ha deciso di chiudere nuovamente il gasdotto North Stream 1, quello attraverso cui le forniture russe giungono in Europa. La conseguenza di tutto ciò? Un aumento incontrollato dei prezzi.

Qui il video dell'influencer russa

"Non dica fesserie". Corona sbotta con il Nobel Parisi. Berlinguer attonita

Questa situazione ha spinto diversi Paesi a prendere delle contromisure, come piani di emergenza finalizzati a razionare e ridurre i consumi. Nel frattempo si pensa anche a come diventare più indipendenti dal punto di vista energetico. Il governo, in particolare, spinge per avere al più presto i rigassificatori, così da tagliare la dipendenza dalla Russia.