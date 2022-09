"Mini piranha" azzannano i bagnanti, terrore in spiaggia: "Prediligono la carne fresca"

08 settembre 2022 a

Panico in spiaggia: alcuni bagnanti sono stati morsi dai "mini piranha". Si tratta di piccolissimi crostacei lunghi meno di un centimetro. È accaduto in California, dove alcuni cittadini sono stati feriti dai cosiddetti Excirolana chiltoni, loro nome scientifico. Questi ultimi sono una specie molto nota in grado di spostarsi in enormi gruppi lungo la costa occidentale degli Stati Uniti. Dotati di mascelle piccole ma potenti, questi crostacei stanno terrorizzando le spiagge.

Soprattutto perché spesso e volentieri feriscono i piedi dei bagnanti con conseguenze che possono andare dal semplice sanguinamento, fino alla sensazione di malessere nelle ore successive. "È stato dolorisissimo, sono saltata immediatamente fuori dall'acqua e i miei piedi erano pieni di sangue - ha raccontato Tara Sauvage, residente a San Diego punta dall'animale -. Una sensazione terribile, è stato come se dei minuscoli piranha mi avessero attaccato".

A spiegare nel dettaglio cosa sono i Excirolana chiltoni ci pensa Ryan Hechinger, docente dell'Istituto oceanografico Scripps: "Non disdegnano la carne fresca e per questo possono attaccare anche l'uomo. Ma giocano un ruolo importante all'interno dell'ecosistema". E ancora: "In genere cercano animali morenti o morti, in particolare pesci, lungo le coste. Per l'ecosistema sono importanti perché masticano e divorano i pesci morti che altrimenti marcirebbero nell'ambiente".