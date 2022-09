Regina Elisabetta malata: "Preghiamo", gli indizi di una situazione disperata

08 settembre 2022 a

"Le mie preghiere e quelle della popolazione della Chiesa d'Inghilterra e della nazione sono con Sua Maestà la regina oggi". E' il messaggio su Twitter dell'arcivescovo di Canterbury alla luce delle condizioni mediche della Regina Elisabetta II che destano preoccupazioni. "Possa la presenza di Dio rafforzare e confortare sua maestà, la sua famiglia e coloro che si prendono cura di lei a Balmoral".

La situazione, al di là delle notizie ufficiali che filtrano dall'entourage dei Windsor, sembra essere ormai precipitata, anche alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi. Due giorni fa c'è stato il passaggio di consegne tra Boris Johnson e Liz Truss e l'incontro della neo-premier con la Regina aveva evidenziato la mano destra della sovrana inquietantemente annerita, segno di evidenti problemi circolatori. In precedenza, problemi di mobilità hanno costretto la sovrana, 96 anni, a rinunciare a diversi appuntamenti. A maggio Elisabetta ha dovuto rinunciare a pronunciare il consueto Queen's Speech, il discorso a Westminster con cui si inaugura la nuova sessione del Parlamento, con il principe Carlo a fare le veci della madre. Poi, sempre il principe Carlo anche per il Royal Ascot. L'ultimo appuntamento a cui ha rinunciato la sovrana, 96 anni, è stato un incontro virtuale del Privy Council, il Consiglio privato di Sua Maestà, previsto per ieri sera, ma rinviato.

Sono molti i segnali che fanno intuire quanto, questa volta, non si tratti di un semplice allarme ma qualcosa di più drammatico. Innanzitutto, la presenza di Carlo e Camilla al capezzale della Regina, con il nipote William (erede al trono designato) in viaggio per raggiungere Balmoral. La rete tv nazionale Bbc ha modificato il suo palinsesto e lo speaker della Camera dei Comuni, Sir Lindsay Hoyle, ha interrotto il dibattito sull'energia per esprimere la vicinanza alla regina di tutti i membri dell'assemblea. Nel frattempo, il sito della famiglia reale è andato in tilt. Sullo schermo è apparso un messaggio di errore con la scritta 'Gateway time-out'. Anche l'ex premier David Cameron si è detto "molto preoccupato" dalle notizie di Buckingham Palace: "I miei pensieri e le mie preghiere per Sua Maestà la Regina e la famiglia reale in questo momento di preoccupazione".