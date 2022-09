Regina Elisabetta, dall'Argentina un video choc: "Vecchia, figlia di p..."

09 settembre 2022 a

a

a

Oltre la vergogna: mentre tutto il mondo piange la Regina Elisabetta, c'è chi stappa lo champagne. È il caso dell'Argentina, dove in tv, nella trasmissione Cuneo del mediodia, il conduttore ne dice di ogni. Sulla sovrana d'Inghilterra, morta l'8 settembre all'età di 96 anni, Santiago Cuneo commenta: "È morta la vecchia di me***, figlia di pu***". Poi il conduttore prende lo champagne e brinda con i suoi ospiti: "È finita una volta per tutte".

Video su questo argomento Regina Elisabetta addio. Eccola al G7 quando tagliò una torta con una spada

E ancora: "È finita. Gli ho promesso che avremmo brindato quando questa spazzatura britannica fosse morta, questa sporcizia di Lucifero". Finita qui? Neanche per sogno: "Stiamo festeggiando. È stato un tormento. Questo ammiratore di Hitler è finalmente giunto al termine". Alla base del vergognoso momento televisivo, i dissapori tra il Regno Unito e l'Argentina da collegare alla guerra delle Falkland-Malvinas degli anni ’80.

"Solo due figli...". Il dramma sul letto di morte: gli ultimi istanti della Regina Elisabetta

Il conflitto fu combattuto per il controllo e il possesso delle isole dell'oceano Atlantico, che gli inglesi chiamano Falkland e gli argentini Malvinas, e che vide la vittoria di Londra. L’Argentina, che le ha sempre reclamate come suoi territori a causa della vicinanza, non ha dimenticato l'attrito. Nemmeno con la popolazione già composta interamente da britannici. Non è un caso che nelle Falkland quello di ieri è stato un lutto nazionale.