Meghan Markle, "non è la benvenuta". Carlo e Harry, il gelo nelle ore del lutto

Come mai Meghan Markle non era al capezzale della regina Elisabetta assieme al marito Harry? Pare che il divieto di avvicinamento sia stato imposto da re Carlo. Quest'ultimo avrebbe chiesto espressamente al figlio di non portare sua moglie con sé: "Non è la benvenuta". Lo rivelano i tabloid britannici. Il dramma familiare si sarebbe consumato quando - come riporta il Daily Mail - i duchi di Sussex hanno fatto sapere che si sarebbero recati insieme al castello di Balmoral.

Secondo il Sun, il principe Harry si trovava a Frogmore Cottage quando ha ricevuto la telefonata dal padre che gli chiedeva di non portare Meghan. Carlo avrebbe detto a Harry che non sarebbe stata giudicata opportuna la visita della Markle in un momento così triste. Lo avrebbe riferito una fonte al tabloid. Il nuovo re, in particolare, gli avrebbe portato anche l'esempio di Kate Middleton, la moglie di William, che infatti è rimasta a Windsor con i figli. Inoltre si è preferito limitare il numero di persone autorizzate a dare l'ultimo saluto alla sovrana. Solo i parenti più stretti, insomma. Ed è così che Carlo avrebbe detto al figlio che Meghan non sarebbe stata "la benvenuta".

Secondo il Telegraph, Harry non sarebbe stato nemmeno convocato insieme agli altri parenti quando si è saputo delle gravi condizioni della regina. Uguale suo fratello William. I motivi, però, sarebbero puramente istituzionali.