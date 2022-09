Rampini ora rivela: "Vi dico cosa faranno Putin e Xi Jiping a Samarcanda"

15 settembre 2022 a

Vladimir Putin e Xi Jinping si vedranno a Samarcanda, "vera capitale storica della via della seta, al centro di un complesso reticolato di rotte terrestri e navali". Samarcanda il 15 settembre, spiega Federico Rampini nel suo video-editoriale sul sito del Corriere della Sera, "sarà sede di un summit storico in cui si incontreranno Putin e Xi Jinping (nella sua prima trasferta all’estero). Il primo incontro dal vivo. Sarà un vertice molto delicato tra i due, che verrà raccontato con un tripudio di trionfalismi", osserva il giornalista. "Le due potenze anti occidentali continueranno a dire che siamo decadenti e si compiaceranno del fatto che gran parte dell'umanità non prende posizione sulla guerra in Ucraina. Ci sono nazioni neutrali in Africa, in Sudamerica e in Asia. Possono sicuramente gongolare Putin e Xi Jinping perché l'influenza dell'Occidente e dell'America non è più quella di una volta".

Ma attenzione, sottolinea Rampini, "ci sono dei però in questa tragica avventura. Xi Jinping chiederà conto a Putin perché quando si erano incontrati per le Olimpiadi di Pechino", lo zar promise "una vittoria rapida e facile ma così non è stato e ora la Cina sta pagando un prezzo caro in termini di aumenti dei prezzi, delle materie prime". Xi Jinping, prosegue l'editorialista, "ha sostenuto un'avventura che non è stata così felice come Putin diceva" e da parte sua "Putin può lamentarsi di non aver avuto da Pechino l'aiuto militare necessario che si aspettava". Insomma, conclude Rampini, "i rapporti non sono così idilliaci come vorranno farci credere".