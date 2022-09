Zelensky, incidente stradale nella notte: come sta adesso

15 settembre 2022 a

Paura per Volodymyr Zelensky: pare che il presidente ucraino sia rimasto coinvolto in un incidente con la sua auto nella notte a Kiev. Stando a quanto riportato dal portavoce presidenziale Serhii Nykyforov in un post su Facebook, il premier non sarebbe rimasto ferito gravemente. Nykyforov, poi, ha spiegato pure che l'auto di Zelensky si è scontrata con un veicolo privato. Anche se non è chiaro in che momento, di preciso, sia avvenuto l'incidente.

"Il presidente è stato visitato da un medico: non sono state riportate ferite gravi", ha fatto sapere il portavoce. Che poi ha aggiunto: "Le circostanze dell'incidente verranno accertate dalle forze dell'ordine. I medici che accompagnano il capo dello Stato hanno prestato soccorso all'autista dell'auto privata e lo hanno messo su un'ambulanza". A dimostrazione del fatto che Zelensky non abbia riportato ferite gravi c'è il fatto che pochi minuti dopo la dichiarazione del portavoce, l'ufficio del presidente ucraino ha diffuso il solito video serale che il leader pronuncia ogni giorno.

Nel frattempo l'Ucraina continua a consolidare il proprio controllo sulla regione di Kharkiv appena liberata dall'occupazione russa. Mentre gli Usa insistono sull'aiuto a Kiev: "Gli ucraini hanno bisogno di più armi di quelle che gli stiamo dando. Devono iniziare a ottenerle più velocemente e hanno bisogno di nuove capacità come i missili Atacms a lungo raggio, grandi droni e carri armati", avrebbe detto il senatore repubblicano Mitch McConnell in un discorso al Congresso americano, stando a quanto riportato dall'agenzia Ukrinform.