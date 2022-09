Re Carlo, scatta l'ira: via Harry e Andrea, con chi li sostituisce

15 settembre 2022 a

Sophie, contessa di Wessex, consorte del principe Edoardo, e la principessa Anna, l'unica figlia femmina della Regina Elisabetta, potrebbero prendere il posto di Harry e di Andrea nella nuova monarchia targata Carlo III. Come riporta Oggi, Sophie Rhys-Jones, 57 anni, era così vicina alla regina da essere considerata come una seconda figlia, grazie alla sua naturale empatia.

Ora Sophie erediterà dalla regina il titolo di duchessa di Edimburgo, mentre suo marito diventerà duca di Edimburgo, il titolo che era stato del principe Filippo. Una sorta di "promozione" che serve a coprire i ruoli vacanti lasciati dal fratello e dal figlio di Re Carlo.

Anna, che del Re è la sorella, e ha vissuto sempre in modo molto discreto, non ha mai lasciato la madre. "È stato un onore e un privilegio accompagnarla. Sono stata fortunata perché ho potuto condividere le ultime 24 ore della mia cara mamma”. Anna era già a Balmoral, infatti, quando la regina si è aggravata ed era al suo capezzale quando è morta. In modo molto riservato e sobrio la principessa ha sempre servito la corona con passione. Senza mai chiedere nulla, nemmeno un titolo reale per i suoi figli. Re Carlo però la stima moltissimo, tanto che la vuole come suo braccio destro insieme a suo figlio, il principe William.