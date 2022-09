Meghan Markle, un pesantissimo sospetto: "Guardate cosa nasconde sotto l'abito"

15 settembre 2022 a

Il feretro della Regina Elisabetta è stato accompagnato lungo il corteo funebre da Re Carlo III, e dai suoi fratelli: il duca di York, Andrea, la principessa reale, Anna, e il duca di Wessex, Edoardo. Tutti in uniforme militare, tranne Andrea a causa dello scandalo sessuale legato all'amico Jeffrey Epstein, e Harry. A seguire, fianco a fianco dietro la bara, il principe di Galles William e il duca di Sussex Harry, insieme a Peter Phillips. Immediato il ricordo dei due figli di Carlo e Diana, camminare dietro la bara della loro madre, Principessa del Galles, nel 1997. Poi, nella Westminster Hall, William e Harry sono stati raggiunti dalle mogli, Kate e Meghan. Un Harry visibilmente commosso si è asciugato le lacrime davanti al catafalco viola che portava la bara di sua nonna.

Alcuni giornali sostengono che Harry sarebbe "ossessionato" dal fatto di aver "rifiutato" un invito della regina poco prima che morisse. Il duca di Sussex rimane nel Regno Unito con la moglie Meghan prima del funerale di Stato della nonna lunedì prossimo. Non è chiaro se per il principe sia stato organizzato un ritrovo per festeggiare il suo compleanno - oggi 15 settembre - con alcuni membri della Famiglia. Sembra però improbabile perché il fratello, con la moglie Kate, è andato nel Norfolk, al castello di Sandringham, a vedere i tributi floreali per la regina; e il re Carlo III si è preso per oggi una pausa e trascorre la giornata nella sua casa nel Gloucestershire, Highgrove, per una giornata di riflessione.

Nel frattempo girano voci che Meghan Markle stia registrando tutto quello che sta accadendo in questi giorni nella famiglia reale. Sui social si sospetta che Meghan nascondesse un microfono sotto l'abitino nero che indossava al Castello di Windsor per l’incontro con William e Kate. Ma la Markle ha smentito tutto: si tratta di insinuazioni "folli".