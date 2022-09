Vladimir Putin, lo sfregio di Xi Jinping. Che cosa si rifiuta di fare, lo zar umiliato ancora

16 settembre 2022 a

Ennesima umiliazione per Vladimir Putin. Il presidente cinese Xi Jinping non ha infatti partecipato alla cena con lo zar che si è tenuta ieri sera 15 settembre, a conclusione della prima giornata del vertice Sco a Samarcanda. Xi Jinping, che sta facendo il suo primo viaggio all'estero dall'inizio della pandemia, era assente dalla fotografia di gruppo pubblicata nella tarda serata, quando Putin si è rilassato con gli altri leader, a incontri finiti.

Una fonte del governo uzbeko ha poi confermato l'assenza del presidente cinese, spiegando che la delegazione di Pechino l'ha giustificata con i timori da contagio Covid-19. Ma il sospetto è che in realtà ci sia tensione tra Xi Jinping e Putin per la guerra in Ucraina.

Nella foto, i leader sono tutti seduti attorno a due tavolini bassi, imbanditi con diversi piatti e bevande. Ridono e sembrano ascoltare il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che tiene banco: accanto a lui, si intravedono lo stesso Putin, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, l'azero Ilham Aliyev, l'iraniano Ebrahim Raisi.

Lo "sgarbo" è arrivato poche ore dopo che Putin e Xi Jinping, seduti allo stesso tavolo, si erano incontrati per rimarcare pubblicamente i loro legami strategici a dispetto dell'Occidente; ma il capo del Cremlino aveva anche riconosciuto per la prima volta che la Cina ha "domande e preoccupazioni" per quanto sta avvenendo in Ucraina. Pechino infatti non approva - anche se al momento non osteggia - la guerra e non fornirà alcun aiuto militare alla Russia.