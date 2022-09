Regina Elisabetta, la vera causa della morte: "Cosa hanno tenuto nascosto"

19 settembre 2022 a

Andrew Morton, autore della famosa autobiografia di Lady D La vera storia dalle sue parole e ora di un libro su Elisabetta II, The Queen, edito da Rizzoli, rivela in una intervista a La Repubblica le condizioni di salute della Regina negli ultimi mesi di vita. "Sono sicuro di questo. Stava male e i 'problemi motori' non sono sufficienti a spiegare. Ma delle sue reali cause di decesso non ve ne sarà traccia nemmeno nel certificato di morte. A Filippo, come causa della scomparsa, venne scritto 'età avanzata'. Credo che accadrà lo stesso con Elisabetta, nonostante tutto".

"Eppure, avevamo avuto segnali ben più allarmanti durante il Giubileo di Platino, quando è riuscita a partecipare soltanto a tre o quattro eventi delle celebrazioni", prosegue l'esperto della Royal family. "Alla fine, la famiglia è riuscita a tenere sotto traccia le sue vere condizioni di salute. Eppure Elisabetta, nonostante la malattia, fino all’ultimo ha servito la nazione e due giorni prima di morire ha incontrato la prima ministra”.

Per quanto riguarda Re Carlo, assicura Morton, "rinnoverà Buckingham Palace, rendendolo più simile a un museo, oltre a incorporare le funzioni istituzionali, lavorative e mondane della Corona. Mentre lui vivrà principalmente nella vicina Clarence House, che diventerà più di un semplice pied-à-terre. Del resto, gli stessi Elisabetta e Filippo volevano trasferirsi a Clarence House all’inizio del regno della sovrana, ma Winston Churchill li dissuase". Mentre William e Harry, "li ho visti da vicino in questi ultimi giorni. Stanno rispettando i protocolli necessari per onorare nella maniera migliore la nonna. Ma appena finiranno le commemorazioni e le cerimonie, Meghan e Harry torneranno in California e tutto tornerà più o meno come prima…".