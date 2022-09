Harry vestito così ai funerali della Regina Elisabetta

19 settembre 2022 a

Ai funerali di Elisabetta II, all'interno dell'Abbazia di Westminster, spiccano Harry e Andrea, in tenuta civile. Tutti i membri della famiglia reale hanno presenziato in prima fila. Le donne in dress code nero, gli uomini in uniforme militare a partire da Re Carlo III. Gli unici a non indossarla, come detto sono stati Harry e Andrea, rispettivamente nipote e secondogenito della regina. Il motivo è noto: entrambi hanno rinunciato ai titoli reali e hanno partecipato all'ultimo saluto di Elisabetta in abiti civili, pur se con mise scura come vuole la tradizione in segno di lutto.

La clamorosa rinuncia da parte del nipote della sovrana risale al gennaio 2020, quando ha annunciato, insieme alla moglie Meghan Markle, di volersi ritirare dagli incarichi pubblici della famiglia reale e di rinunciare al Sovereign Grant, lo stipendio reale, divenendo così finanziariamente indipendente.

Diverso, invece, è stato il caso del principe Andrea, che è stato spinto a rinunciare ai titoli reali dopo essere stato coinvolto nell'imbarazzante caso Epstein, il finanziere americano accusato di aver organizzato un traffico sessuale di minorenni in favore di amici potenti e famosi tra cui lo stesso duca di York.

"Con l'approvazione della Regina, gli incarichi militari e titoli reali del duca di York sono stati restituiti alla Regina, il duca di York continuerà a non assumere incarichi pubblici e si difenderà come un privato cittadino", recitava un comunicato di Buckingham Palace nel gennaio 2022.