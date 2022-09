Putin umiliato e scaricato dai russi: subito dopo il discorso...

21 settembre 2022 a

Il messaggio di Putin alla nazione ha messo in allarme i cittadini russi. A mandare tutti nel panico è stato soprattutto il richiamo di 300mila riservisti. Il risultato di tutto ciò? In pochi minuti sono andati esauriti i biglietti per i voli odierni da Mosca per la Georgia, la Turchia e l'Armenia. Lo ha fatto sapere Moscow Times citando i dati del principale sito per l'acquisto dei biglietti aerei, "aviasales.ru". Probabilmente a far preoccupare i russi sono anche le voci di una possibile chiusura del confine per tutti gli uomini di età compresa fra 18 e 65 anni.

A mezzogiorno, inoltre, sempre sullo stesso sito non era più possibile comprare biglietti per i voli da Mosca verso l'Azerbaigian, il Kazakistan, l'Uzbekistan e il Kirghizistan. Una vera e propria febbre dell'acquisto. I russi, comunque, potrebbero essere ancora in tempo a lasciare il Paese. Le ferrovie russe e la compagnia aerea Aeroflot, infatti, hanno detto di non aver "ancora" ricevuto l'ordine di bloccare la vendita di biglietti agli uomini in età militare.

Si ricorda, inoltre, che nonostante il consenso dei russi per l'operazione militare sia a oltre il 70% e quello per Putin a più dell'80%, solo il 3% della popolazione si dice disposta a combattere per la Russia. Questo quanto dicono i sondaggi. Basti pensare che già ieri sera, prima ancora del discorso di Putin, la domanda "come lasciare la Russia?" è diventata la ricerca numero uno su Google da parte dei russi.