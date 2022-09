Meghan e Re Carlo, l'incontro? Come è andata finire: un disastro

22 settembre 2022 a

Harry e Meghan sarebbero tornati negli Stati Uniti dopo i funerali della regina Elisabetta. Prima di andare via, pare che la Markle abbia chiesto un incontro privato a re Carlo III, per discutere di persona di argomenti importanti. Lo aveva rivelato un giornalista di Nbc News, citando una fonte attendibile. Gli esperti reali avevano ipotizzato che la duchessa volesse chiedere al sovrano di reinserire il marito nei ranghi della Corona. In cambio loro avrebbero annullato la pubblicazione di un libro sulla royal family.

Adesso, però, stando alle ultime indiscrezioni, pare che questo tanto chiacchierato incontro non ci sia stato. Ma c'è di più. Perché, nonostante le apparenze, Meghan e Harry non sarebbero riusciti a riappacificarsi con nessuno membro della famiglia reale. Il secondogenito di Lady Diana avrebbe proposto la figura di un mediatore per risolvere la questione, ma non avrebbe incontrato il favore di nessuno. Camilla avrebbe trovato la sua proposta addirittura "ridicola".

Nulla da fare nemmeno con William e Kate, nonostante i quattro si siano mostrati insieme fuori dal castello di Windsor per incontrare i sudditi dopo la notizia della morte di Elisabetta. Stando ad alcuni osservatori reali, i principi del Galles avrebbero tirato un profondo sospiro di sollievo dopo la partenza dei Sussex. I rapporti tra Meghan e Harry e re Carlo, inoltre, potrebbero prendere una brutta piega dopo l'uscita del libro di memorie scritto dalla coppia. Nel caso in cui ci fossero rivelazioni scomode o false nel testo, Carlo potrebbe togliere il titolo di Sua Altezza reale a Harry, Archie e Lilibeth.