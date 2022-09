Carlo d'Inghilterra, complotto in famiglia: "Chi voleva fare re William"

22 settembre 2022 a

C'è qualcuno, nei Windsor, che ha fatto di tutto per impedire a Carlo di diventare Re d'Inghilterra. La rivelazione, che getta una luce sinistra sulla famiglia reale a due settimane dalla morte della 96enne Regina Elisabetta e dalla proclamazione del suo primogenito è della scrittrice Angela Levin. Nel suo libro dedicato alla nuova Regina consorte Camilla Parker Bowles, Camilla, from outcast to queen consort, la biografa britannica spiega che a mettersi di traverso tra Carlo III e il trono sarebbe stato addirittura suo fratello Andrea, da molti considerato "il cocco" di Elisabetta.

Il Duca di York avrebbe complottato con la ex moglie Sarah Ferguson e con la cognata Lady Diana (morta tragicamente nel 1997) con l'obiettivo di convincere la madre a preferire il nipote William come erede al trono rispetto a suo padre, protestando in maniera veemente anche per il matrimonio tra Carlo e Camilla. Dietro la battaglia di Andrea, caduto in disgrazia per gli ultimi mesi perché travolto dallo scandalo sessuale del caso Epstein, ci sarebbe stato anche un tornaconto personale: una volta estromesso Carlo dalla linea dinastica, con William ancora minorenne (nato nel 1982, avrebbe compiuto 18 anni nel 2000) sarebbe stato proprio Andrea a venire nominato reggente se la Regina fosse morta prima della maggiore età del nipote. Un incrocio di cavilli e date che getta comunque una pessima luce sul secondo figlio maschio di Elisabetta e Filippo di Edimburgo.

"Andrea - spiega la Levin - ha complottato con Diana per mettere da parte il principe Carlo con l'obiettivo che il principe Andrea diventasse reggente del principe William". Cosa ha però fatto saltare il suo piano "fratricida"? L'opposizione, pare, della madre. "Il suo comportamento è stato molto, molto negativo ed estremamente spiacevole per la regina, che non era d'accordo. Mi è stato detto che era una delle rare occasioni in cui il figlio non ha ottenuto quello che voleva", ha sottolineato la biografa di Camilla. E che tra i due fratelli non corra buon sangue è stato confermato dalla decisione di Carlo di negare alle nipoti Eugenia e Beatrice di York, figlie di Andrea e Sarah, di "reintegrare" il padre nel suo ruolo istituzionale sospeso dopo il suo coinvolgimento nel caso Epstein.