Meghan Markle, sfogo sconcertante: "Non posso credere di non essere pagata"

25 settembre 2022 a

a

a

Prima che il principe Harry e Meghan Markle si dichiarassero indipendenti dalla monarchia britannica, godevano di grande successo nei tour reali in giro per il mondo. Enormi folle si presentavano per vederli, e la coppia rispondeva con innumerevoli sorrisi e strette di mano. Eppure, secondo la corrispondente reale del Times, Valentine Low, nonostante la duchessa di Sussex si sia sempre mostrata compiaciuta di tutta l'attenzione ricevuta, in realtà avrebbe espresso un forte disappunto per quelle visite di cui non capiva lo scopo. Anzi, si sarebbe perfino lamentata di non essere stata pagata. L'indiscrezione choc arriva dal libro Courtiers di Valentine Low, in uscita nel Regno Unito il 27 settembre.

Meghan umiliata da Re Carlo? Harry, reazione estrema: è finita in disgrazia

A parlare sono diversi membri dello staff, tutti citati senza nome, secondo cui la duchessa avrebbe detto: "Non posso credere di non essere pagata per questo”, ignorando completamente il senso delle strette di mano dettate dal protocollo reale. Low racconta in particolare del loro primo tour ufficiale, quello fatto in Australia nel 2018. Nel libro si afferma che Meghan ha mostrato un "approccio rinfrescante e informale alle visite reali” che è stato “un successo con il pubblico australiano”. Inoltre, si aggiunge che Meghan è stata vista come “un modello di ispirazione” durante il tour, e a tal proposito viene anche ricordato un episodio: “Quando si è presentata a casa di una famiglia di contadini, ha portato del pane alla banana che aveva preparato lei stessa. . Tuttavia, il resoconto che ne fa la scrittrice è che, dietro le quinte, “era una storia diversa”.