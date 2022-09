Meghan umiliata da Re Carlo? Harry, reazione estrema: è finita in disgrazia

Francesco Fredella 24 settembre 2022 a

a

a

Tensioni. Ancora una volta nella casa reale succede di tutto. Sono trascorsi, ormai, un po' di giorni dalla morte della Regina Elisabetta, ma sembra che Harry non voglia tendere la mano alla sua famiglia. Dopo l'indiscrezione pubblicata da Page Six sulla notizia della morte della Regina appresa da Harry in Rete, spunta un'altra spifferata: il principe Harry avrebbe rifiutato di cenare con il padre Carlo e suo fratello William a Balmoral. Tutto sarebbe accaduto nel giorno in cui è morta la Regina Elisabetta. Secondo rumors, ci sarebbe stata una lite che Harry avrebbe avuto con suo padre Carlo - attuale Re.

Proprio lui, come racconta Il Messaggero, avrebbe "vietato a Meghan Markle di unirsi alla famiglia reale in lutto il giorno della morte della regina". Harry, però, avrebbe chiesto ripetutamente a suo padre di permettere a Meghan di essere presente. Insomma, Harry non voleva pensare nemmeno per un istante che in un momento così delicato non ci fosse sua moglie, Meghan Markle. Per questo, dopo un tremendo litigio, si sarebbe rifiutato di cenare con Carlo, William e la regina consorte Camilla. Secondo il The Sun avrebbe cenato con suo zio Andrea, duca di York.

«Harry era così impegnato a cercare di portare Meghan a Balmoral e a remare contro la sua famiglia che ha perso il volo. Carlo lo ha invitato a cenare con lui ogni volta che è in campagna. Ma Harry era così furioso che si è rifiutato di mangiare con suo padre e suo fratello. È stato un enorme affronto. Ed è uscito da Balmoral alla prima occasione per prendere il primo volo di ritorno a Londra», scrive il The Sun che ricostruisce in questo modo il terribile litigio avvenuto a Balmoral. Il secondogenito di Carlo e Diana è stato al centro dei funerali di Stato, tantissimi media che hanno seguito l'evento (che ha catalizzato 4 miliardi di spettatori in tutto il mondo), ha sfilato seguendo il feretro senza indossare l'uniforme. Storia diversa per William, erede al trono dopo Carlo. Che si è commosso.