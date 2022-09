Meghan Markle, "faccia a faccia": cos'ha chiesto a re Carlo

20 settembre 2022 a

Meghan Markle avrebbe chiesto di incontrare re Carlo di persona prima della partenza per gli Stati Uniti. Lo ha rivelato un giornalista di Nbc News, Msnbc e Access Hollywood, Neil Sean, che sul proprio canale YouTube ha dichiarato di avere avuto la notizia da una fonte attendibile. La duchessa di Sussex avrebbe fatto recapitare una lettera al sovrano, chiedendo la possibilità di una "chiacchierata privata".

Secondo gli esperti, la richiesta di un incontro privato nella royal family è molto rara. "Meghan faccia a faccia con re Carlo. È una mossa molto coraggiosa da parte sua. Sarebbe una buona opportunità per spiegare le ragioni dietro le loro azioni e decisioni degli ultimi due anni. Qualsiasi cosa si pensi di lei, la sua risolutezza è ammirevole”, ha commentato il giornalista. Ad oggi, però, non si sa se Carlo le abbia risposto e se questo incontro avverrà davvero: "Sarebbe un'opportunità per stemperare la tensione e spiegare alcune delle ragioni dietro a ciò che hanno fatto negli ultimi due anni", ha aggiunto Sean.

Harry e Meghan, comunque, hanno fatto discutere anche in questi giorni di lutto nazionale. Molti, infatti, avrebbero giudicato come "inappropriata" e "irrispettosa" la decisione di tenersi per mano sia durante i funerali della regina Elisabetta sia quattro giorni prima, durante la passeggiata del feretro della sovrana a Westminster hall. Il gesto, infatti, non è previsto dal rigidissimo cerimoniale reale, nemmeno se si tratta di marito e moglie.