Joe Biden, "Jackie dove sei?": ma è morta, una gaffe agghiacciante

Un altro disastro per Mister gaffe. Joe Biden, sbadatissimo presidente degli Stati Uniti spesso protagonista di uscite fuori luogo, ha sconcertato gli astanti alla Casa Bianca, durante una conferenza sull'obesità e l'insicurezza alimentare. Tema molto caro all'agenda dei democratici, fin dai tempi della ex First Lady Michelle Obama. Ma qui il punto è un altro, decisamente agghiacciante.

"Jackie sei qui? Dov’è Jackie?", esclama più volte Biden durante il suo discorso, in cui ha voluto citare e ringraziare alcuni esponenti politici attivi sul tema. "Voglio ringraziare tutti voi qui, compresi i funzionari eletti bipartisan come il rappresentante (Jim) McGovern, il senatore (Mike) Braun, il senatore (Cory) Booker, la rappresentante Jackie – sei qui? Dov’è Jackie?". Jackie è Jackie Walorski, deputata repubblicana dello Stato dell'Indiana. Piccolo particolare: è morta lo scorso mese a nemmeno 59 anni in modo tragico, a causa di un incidente stradale. Da qui, ovviamente, il gelo calato in sala.





Anche perché ad aumentare lo stupore e lo sconcerto dei presenti c'è il ricordo ancora fresco del commosso messaggio di cordoglio vergato dallo stesso Biden e dalla First Lady Jill subito dopo la tragedia. Poche settimane fa, il presidente 79enne si dice "scioccato e rattristato" insieme alla moglie. Tutto dimenticato a velocità della luce. Ed è bastato questo per rilanciare i veleni e i dubbi sullo stato di salute psicofisico di Sleepy Joe, che in certi momenti (anche cruciali) appare sempre più fuori controllo.

"Davvero un errore terribile e vergognoso", è il messaggio durissimo pubblicato su Twitter Vicky Hartzler, collega della Walorski e rappresentante repubblicana del Missouri. Quasi comica la toppa diKarine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, secondo la quale Biden "pensava intensamente a lei" quando ha pronunciato quelle parole. Troppo intensamente, forse.