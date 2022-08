Joe Biden, attenzione ai suoi movimenti: il video che preoccupa gli Usa

11 agosto 2022 a

Altro intoppo per Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti ha dovuto fare i conti con la sua giacca. Sceso dal suo elicottero Marine One di ritorno dall'incontro con le famiglie colpite dalle inondazioni nel Kentucky, Biden ha dovuto lottare per trovare la manica della giacca. Nel filmato diffuso in rete, si può vedere il presidente Usa provare a infilare anche l'altro braccio nella giacca ma invano. A correre in suo soccorso ci ha dovuto pensare la first lady Jill Biden. È lei ad aiutare il marito a indossarla.

Finito qui? Neanche per sogno: pochi istanti dopo, con la signora Biden che cammina davanti al marito, i famosi occhiali da sole da aviatore del presidente, in equilibrio precario sulla mascherina, cadono sull’asfalto. Tutti piccoli dettagli che fanno pensare agli americani che per Biden non ci possa essere un'altra candidatura.

Il 79enne non è nuovo a imprevisti, gaffe e tanto altro. Per questo molti si chiedono se sia ancora in grado di guidare il Paese. Basta pensare a tutte le volte che ha letto per errore il gobbo, aggiungendo anche quelle indicazioni a lui rivolte da parte dello staff e che mai avrebbe dovuto pronunciare in pubblico.