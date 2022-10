Ucraina, "mentre Putin brindava...": video-choc, che sta succedendo

01 ottobre 2022 a

Mentre Vladimir Putin brindava all’annessione delle regioni ucraine occupate di Kherson e Zaporizhzhia, nel Donbass continuavano gli scontri feroci tra i resistenti e gli invasori. Con una cerimonia al Cremlino, il presidente russo ha firmato l’annessione unilaterale delle quattro regioni dopo i referendum-farsa, che ovviamente sono stati ritenuti illegali dall’intera comunità internazionale.

Prima ancora dell’invasione iniziata a febbraio, la Russia aveva riconosciuto come indipendenti da Kiev le regioni di Luhansk e Donetsk. Proprio da quest’ultima arriva il video che è diventato virale sui social: si tratta di un incredibile duello tra tank, che restituisce in pochi secondi la ferocia degli scontri che vanno avanti da mesi specialmente nel Donbass. Nel filmato si vedono due tank ucraini che avanzano in un boschetto e che all’improvviso vengono attaccati da un carro armato russo, che riesce a far saltare in aria uno dei mezzi di Kiev.

Il video è stato diffuso dalla 155esima brigata della fanteria di marina di Mosca ed è stato girato nei pressi di Yehorivka, che è ritenuto uno dei punti più critici delle difese russe: se gli ucraini dovessero riuscire a sfondare in questa zona, potrebbero spaccare in due le truppe russe, separando quelle che operano del Donbass da quelle attive al Sud.