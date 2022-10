Erdogan fa tremare il mondo: "Sarà disastro", guerra davanti l'Italia

01 ottobre 2022 a

a

a

Sale la tensione tra Turchia e Grecia. Recep Erdogan ha accusato Atene di militarizzare le isole greche vicine alla costa turca, violando i trattati della Nato. “L’incoraggiamento della Grecia - ha dichiarato il presidente turco - che militarizza le isole dell’Egeo, è incompatibile con la logica e con l’alleanza. La politica della provocazione e della tensione non è e non sarà ma un vantaggio per nessuno”.

Questa situazione va avanti dall’estate, con la Grecia che viene regolarmente accusata di “provocazioni militari” nell’Egeo. “La Turchia - ha aggiunto Erdogan - non accetta la decisione degli Stati Uniti di revocare l'embargo sulle armi all'amministrazione greco-cipriota nel sud di Cipro. L'incoraggiamento mostrato alla Grecia, che sta armando isole con status non militare nell'Egeo, è incompatibile con la ragione e lo spirito dell’Alleanza. La Grecia si astenga dalle provocazioni che potrebbero portare il Paese e il suo popolo al disastro”.

A proposito di rapporti tesi all’interno della Nato, Erdogan ha anche ribadito che non approverà l’adesione di Svezia e Finlandia finché non verranno mantenute le promesse fatte ad Ankara: “Fino ad allora la nostra posizione di principio non cambierà”. In particolare il presidente turco si riferisce alla richiesta alla Svezia di non ospitare più esponenti curdi che ad Ankara considerano terroristi.