Re Carlo cancellato: "Non deve parlare", scoppia il caso

Francesco Fredella 04 ottobre 2022 a

a

a

Nervi tesi tra Re Carlo III e la Truss, il premier britannico che ha incontrato la Regina due giorni prima di morire. Ora, però, blocca a casa e mette a tacere re Carlo, in pratica nessun discorso pro ambiente al vertice Cop27 in Egitto.

"Kate Middleton non lo può più fare": cosa cambia dopo l'arrivo di Re Carlo

Secondo il quotidiano britannico Times ci sarebbe stato uno stop al Re clamoroso. Di fatto la premier inglese ha chiesto al re Carlo III di non intervenire al vertice sull’ambiente Cop27, previsto a Sharm-el-Sheik dal prossimo 6 novembre. Re Carlo aveva intenzione di essere presente e fare un discorso sul clima e sul cambiamento climatico, si sarebbe trattato della sua prima uscita ufficiale. Secondo i tabloid britannici, però, i rapporti tra Buckingham Palace e Downing Street potrebbero essere incrinati. Insomma, poco feeling? Ma perché arriva questo sonoro stop al re? Ci sarebbero, condizionali d’obbligo, timori che Truss possa fare marcia indietro sugli impegni della Gran Bretagna per la riduzione dell’emissione di gas nocivi. Re Carlo non sarà presente in Egitto, ma pare che sia pronto a far sento la sua voce: forse, secondo i tabloid, potrebbe mandare un messaggio.

“L’anno scorso la regina ha tenuto un discorso del tutto apolitico al vertice Cop26. Questo è un errore di valutazione da parte del governo”, racconta una fonte anonima. Cosa accadrà adesso dopo questo stop al Re?