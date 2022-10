Kadyrov, scatta la sua ora: la scelta di Putin, conseguenze terrificanti?

05 ottobre 2022 a

Il capo della Repubblica cecena, Ramzan Kadyrov, ha detto di essere stato promosso al grado di colonnello generale dell'esercito russo. "Il presidente della Russia - ha scritto su Telegram - mi ha conferito il grado di colonnello generale. Il decreto è stato emesso con il numero 709. Vladimir Putin me lo ha comunicato personalmente e si è congratulato con me". Il leader della Cecenia ha anche espresso gratitudine al presidente russo per i suoi saluti in occasione della Giornata di Grozny, della Giornata degli insegnanti e della Giornata della gioventù cecena, aggiungendo che tutti i suoi pensieri oggi sono "con i combattenti che si oppongono agli interessi della Patria e dei popoli" in Ucraina.

E la situazione è sempre più tesa. Le dichiarazioni del Pentagono sulla possibilità di usare missili Himars forniti all'Ucraina contro obiettivi in Crimea "sono una nuova prova del coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in questo conflitto, che crea una situazione estremamente pericolosa", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa russa Tass.

Da parte sua Putin ha dichiarato che i risultati dei referendum nelle quattro regioni ucraine occupate dai russi sono "assolutamente trasparenti e obiettivi". Il capo del Cremlino si è detto "non solo contento ma sorpreso" dall'esito delle consultazioni. "Le persone hanno vissuto e continuano a vivere in condizioni così difficili - e questo è il risultato", ha aggiunto Putin, "il risultato, ovviamente, è più che convincente, è assolutamente trasparente e non può essere messo in discussione. Si tratta di dati oggettivi sulle posizioni delle persone".

La situazione nelle quattro regioni ucraine dichiarate annesse dalla Russia, ha proseguito lo zar, si stabilizzerà col tempo. "Stiamo lavorando sulla base del presupposto che la situazione sarà stabilizzata, possiamo sviluppare quei territori con calma".