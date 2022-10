Thailandia, strage di bambini all'asilo nido: 30 morti, chi è il killer

06 ottobre 2022 a

Orrore in Thailandia: oltre 30 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un asilo nel nord-ovest del Paese, nella città di Na Klang nel distretto di Nongbua Lamphu. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine locali un uomo armato è entrato nella struttura ed ha aperto il fuoco. Dopo la sparatoria l'aggressore si è tolto la vita. Secondo il maggiore generale della polizia Achayon Kraithong le vittime sarebbero oltre 30 mentre un portavoce dell'ufficio regionale ne ha confermate 26 fra cui 23 bambini, due insegnanti e un agente di polizia. I media locali hanno poi diffuso l'identikit del killer, con tanto di foto: sarebbe un ex agente della Polizia

I bambini uccisi nell'asilo nido di Na Klang avevano tra i due e i tre anni, ha riferito il colonnello Jakkapat Vijitraithaya. L'aggressore, dopo aver compiuto la strage, è fuggito con un'auto e ha investito diversi pedoni. Poi ha ucciso la sua famiglia e si è tolto la vita. Ancora ignote le ragioni che lo hanno portato a un gesto tanto folle quanto efferato e sconvolgente.