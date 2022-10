Re Carlo, "posso tagliarle i capelli?": il sovrano lo gela con una frase

Francesco Fredella 07 ottobre 2022 a

a

a

Una scena epica. Irripetibile. Il Re d'Inghilterra, Carlo III, adesso potrebbe pensarci. Se ha bisogno di un taglio di capelli c'è un barbiere pronto per lui. La notizia arriva da Rainews24 che ne parla in un articolo web. Tutto accade durante la visita del nuovo re in Scozia. Un simpatico siparietto che diventa subito virale e non sfugge ai tabloid inglesi. “Sarebbe un piacere tagliarti i capelli, gratis”, dice un barbiere molto giovane al re Carlo. Un'occasione che sfrutta senza troppi giri di parole nel corso della visita del sovrano nella città di Dunfermline. E Re Carlo III risponde: “La prossima volta”. Magari avverrà sul serio.

La mannaia di Re Carlo: la mossa che fa esplodere la famiglia reale

Intanto, queste sono settimane di lavoro intenso per il nuovo sovrano. L'incoronazione, stando a quello che raccontano i tabloid, dovrebbe avvenire a giugno del prossimo anno. C'è un rigido protocollo da seguire nel corso del periodo antecedente all'incoronazione. E poi il Re deve sistemare gli affari di famiglia, in primis le tensioni tra William ed Harry con le rispettive mogli.

In occasione dei funerali del principe Filippo, Carlo cercò di far ragionare i due figli. Senza alcun risultato. I ragazzi si sono incontrati poi al funerale della Regina, ma a quanto pare hanno parlato poco. È probabile, tra l'altro, che il Re non abbia avuto modo di confrontarsi molto con loro per il forte dolore che l'ha colpito e il peso mediatico di tutta la vicenda. Secondo i tabloid, prima dell'incoronazione, potrebbe riprendere in mano la questione.