Re Carlo d'Inghilterra, "la sua prima nemica": un terremoto politico

La nuova premier britannica Liz Truss precipita nei consensi. Ormai appena il 14% dei britannici afferma di averne un'opinione favorevole, in forte calo rispetto al già non esaltante 26% registrato fra il 21 e il 22 settembre scorsi, evidenzia un sondaggio Yougov diffuso ieri. Truss ha ormai superato i peggiori risultati del suo predecessore conservatore Boris Johnson e dell'ex leader laburista Jeremy Corbyn. Il 73% dei britannici ha un'opinione sfavorevole di Truss, compreso un 55% di molto sfavorevoli. Il suo livello di gradimento è in negativo e arriva a -59, oltre i peggiori risultati di Johnson in luglio (-53) e di Corbyn nel giugno 2019 (-55). Il sondaggio si basa su un campione di 1.751 adulti intervistati fra il primo e il 2 ottobre, ovvero alla vigilia del clamoroso ripensamento del 3 ottobre quando Truss ha rinunciato all'impopolare abolizione dell'aliquota fiscale del 45% per i redditi più alti.

Oltre a godere di scarsa popolaA pochi giorni dall'incarico, la neo premier britannica Liz Truss è entrata in collisione con la corona inglese (LaPresse) rità nei sondaggi di opinione, la premier sarebbe riuscita a farsi nemici anche a Buckhingham Palace. Benché sia stata nominata premier a Balmoral dalla defunta sovrana Elisabetta II, ad aver preso in antipatia la leader conservatrice sarebbe nientemeno che il neoincoronato Re Carlo III.

Essendo notoriamente un sostenitore di politiche rispettose dell'equilibrio ambientale, il sovrano intendeva partecipare personalmente alla conferenza per il clima "Cop 27" a Sharm El-Sheik, in Eigtto. Downing Street, invece, avrebbe dato parere contrario, senza che se ne conoscano le motivazioni. Il sovrano si sarebbe detto «personalmente deluso». La conseguenza politica sulla quale scommette Dagospia: «La premier ultraconservatrice ora deve guardarsi le spalle. Re Carlo III userà la sua moral suasion, e il suo pollicione verde, per renderle vita impossibile e disarcionarla prima possibile». ©