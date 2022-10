Re Carlo, "vuole un nuovo test del Dna": voce-terremoto da Londra

05 ottobre 2022 a

Che i rapporti tra i Sussex e la famiglia reale siano complicati lo hanno dimostrato le immagini dei funerali della regina Elisabetta. E non solo. Anche i tabloid inglesi non parlano d'altro e rilanciano spesso indiscrezioni scottanti. Pare, per esempio, che Harry non sia stato avvisato per tempo della morte di sua nonna, quasi che Carlo volesse proprio avere a che fare il meno possibile col suo secondogenito. Tra l’altro la presenza di Harry e Meghan non è sicura nemmeno alla cerimonia di incoronazione del nuovo re.

Stando a fonti vicine a Palazzo e riportate dalla stampa internazionale, inoltre, Carlo vorrebbe fare un test del Dna per capire se Harry sia realmente suo figlio. "Vuole conoscere la verità e questa potrebbe costare cara più a Harry che a lui - ha dichiarato una fonte vicina alla famiglia reale -. Harry deve essere di sangue reale per ereditare qualsiasi cosa dalla Regina, compresi gioielli, proprietà e tutti gli altri beni”. Secondo l’insider, che è rimasto anonimo, il re pretende un test del Dna. Se Harry si rifiutasse potrebbe essere diseredato insieme ai suoi figli.

Intanto, il nuovo Sovrano - per la prima immagine ufficiale del suo regno - si è fatto fotografare con sua moglie Camilla, William e Kate Middleton. L'esperto reale Richard Kay, sentito dal Daily Mail, ha commentato: “Non è un caso che questa foto sia stata scattata nei giorni del lutto, mentre Harry e Meghan erano ancora lì”. E ancora: “Negli Stati Uniti sono i protagonisti della loro storia, ma nel Regno Unito c’è un nuovo ordine reale, che si riduce a 4 persone, non 6. Questa foto dimostra che non c’è modo di tornare indietro per una coppia che avrebbe potuto essere al centro della regalità, ma che ora si ritrova ai margini”. I duchi di Sussex hanno subito risposto con una loro foto scattata durante il One Young World all’inizio di settembre e prima della morte della Regina. Nell’immagine Harry e Meghan sorridono e appaiono sicuri di se stessi. Si tengono per mano e guardano dritti davanti a sé.