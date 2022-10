Kerch, come è esploso il ponte: ecco il video che sconvolge il mondo

08 ottobre 2022 a

Emergono nuovi dettagli su quanto accaduto al ponte di Kerch che collega la Russia alla Crimea. Un video infatti dimostrerebbe che a esplodere e causare l'incendio sia stato proprio un veicolo. Una notizia, dunque, che confermerebbe quando sostenuto dal Comitato nazionale antiterrorismo russo. Quest'ultimo parla dell'esplosione di un camion, che ha causato l'incendio di sette serbatoi di carburante di un treno merci. "Un camion - si legge - proveniente dalla penisola di Taman è esploso sulla parte stradale del ponte di Crimea (detto anche ponte Kerch, ndr) alle 6:07 di oggi, che ha causato l'incendio di sette serbatoi di carburante di un treno diretto in Crimea. Due campate del ponte stradale sono parzialmente crollate".

Stando alle prime indiscrezioni non ci sarebbero vittime e il traffico sarebbe stato momentaneamente chiuso. In ogni caso non mancano le accuse: il Cremlino ha subito puntato il dito contro il nemico ucraino, accusando di aver utilizzato "un camion bomba". Dall'altra parte Mykhailo Podolyak, consigliere politico del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, promette nuove minacce: "Crimea, il ponte, l'inizio. Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto, tutto ciò che è stato rubato deve essere restituito all'Ucraina, tutto ciò che appartiene all'occupazione russa deve essere espulso".

Il timore infatti è che quanto accaduto nella mattinata di sabato 8 ottobre sia una chiara reazione al referendum con cui Vladimir Putin ha annesso 4 regioni ucraine alla Russia. Intanto, per far luce sull'accaduto, il Comitato investigativo russo ha aperto un procedimento penale sull'incendio: "Il dipartimento - fanno sapere - ha aperto un procedimento penale per l'incidente sul ponte di Crimea. A nome del presidente del comitato investigativo, gli specialisti del Centro forense del dipartimento si stanno recando sul posto".