Lukashenko insulta Zelensky: "Giù le tue sporche zampe". Poi voci su droni kamikaze

Sale la tensione in Ucraina. Durante i bombardamenti a Kiev, Alexander Lukashenko ha dichiarato che la Nato e altri Paesi europei stanno valutando la possibilità di lanciare un attacco contro la Bielorussia. "In Occidente c'è la convinzione diffusa che l'esercito bielorusso parteciperà in modo diretto all'operazione militare speciale sul territorio dell'Ucraina", ha aggiunto il presidente bielorusso, da sempre schierato al fianco di Vladimir Putin, che ha convocato a Minsk una riunione urgente dei vertici delle forze armate.

"Dopo aver creduto a queste teorie, la leadership politico-militare dell'Alleanza Atlantica e un certo numero di paesi europei sta già valutando apertamente le opzioni per una possibile aggressione contro il nostro paese, fino a un attacco nucleare", ha accusato il presidente bielorusso.

Quindi Lukashenko e Putin hanno concordato il dispiegamento di un gruppo regionale congiunto di truppe. Non solo. Secondo quanto riportano alcuni media ucraini, proprio dalla Bielorussia sarebbero "decollati dieci droni kamikaze". I mezzi "hanno attraversato il confine nella regione di Volyn". Lukashenko ha inoltre riferito all'agenzia Belta di aver inviato un messaggio al presidente ucraino Volodymyr Zelensky avvertendolo di "non toccare con le sue sporche zampe un solo metro di territorio" bielorusso.