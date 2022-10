Volodymyr Zelensky, il piano di Putin per ammazzarlo: il terribile retroscena

11 ottobre 2022 a

Volodymyr Zelensky è nel mirino dei russi. Secondo il governo ucraino Vladimir Putin non riuscirà ad ammazzarlo ma se dovesse succedere l'esecutivo andrà avanti e democraticamente sostituirà il leader. Di certo i bombardamenti intensi su Kiev, riporta il Corriere della Sera, riportano all'attenzione la questione della sicurezza e della incolumità del presidente ucraino che incarna la resistenza ed è in grado di sostenere il suoi popolo nei momenti più tragici e di chiedere e ottenere aiuti militari e finanziari dagli alleati.

Del resto da quando è iniziata la guerra il 24 febbraio scorso la Russia non aveva mai lanciato missili vicino ai palazzi presidenziali. Solo nelle prime ore di quel drammatico primo giorno le unità speciali russe e i loro agenti appostati da tempo nel centro di Kiev cercarono di colpire l’abitazione privata dove il presidente viveva con la moglie Olena e i due figli di 17 e 9 anni. I quali però erano nel bunker presso l’ufficio di Zelensky a Bankova.

"Qui sono arrivati i commando ceceni agli ordini di Ramzan Kadyrov, che il 26 febbraio provarono ad assassinare Zelensky e sostituirlo con un governo fantoccio", raccontavano allora i giornalisti locali. Poi intorno a metà aprile, quando ormai l’assedio russo su Kiev era fallito, furono il capo del Consiglio per la sicurezza nazionale, Oleksy Danilov, e Mykhailo Podolyak, uno dei più noti consiglieri presidenziali, a rivelare che i russi avevano tentato di uccidere Zelensky "una dozzina di volte".



Ed è stato lo stesso presidente ucraino, in una intervista al Time il 28 aprile, a raccontare di vivere per lo più sottoterra e di quanto fossero stati vicini a ucciderlo i sicari russi nelle prime ore della guerra. Questo però non gli impedì di uscire dal bunker e farsi vedere con i soldati anche sulle prime linee del fronte. La prima volta avvenne a Bucha, recentemente nel Donbass. I bombardamenti delle ultime ore sono un campanello d'allarme. "Scappa dai tuoi amici occidentali, scappa senza voltarti indietro", l'ha minacciato ieri Kadirov.