Camilla, l'ultimo desiderio di Elisabetta: "Come dovete chiamarla"

Il passato di Camilla Parker-Bowles è solo un lontano ricordo. Ora è entrata a pieno titolo nella famiglia reale e tutti la chiamano Regina Consorte. Fu la stessa Elisabetta II, in tempi non sospetti, ad annunciare che desiderava quel nome per la moglie di Carlo. Segno che le vicende e i rumors con Diana erano ormai alle spalle. La sua immagine, tra l'altro, è stata curata molto negli anni e col tempo è riuscita a farsi apprezzare e rispettare dai sudditi.

Nelle ultime ore è diventato virale un video su Instagram che ci consente di conoscere meglio l'ex duchessa si Cornovaglia. Si tratta di una presentazione vera e propria, con tanto di dettagli biografici. È risaputo, infatti, che Camilla sia nata nel 1947 a Londra. Poi il matrimonio con l'attuale re nel 2005. Il primo patrocinio della regina consorte è stato la Royal Osteoporosis Society, iniziato nel 1994 dopo che la madre e la nonna si sono ammalate.

Nel corso del tempo Camilla è diventata protettrice di oltre 100 enti di beneficenza, tra cui organizzazioni che promuovono il benessere degli animali. Nel video viene sottolineata anche la sua grande passione per la lettura, nonché la sua dedizione ai sopravvissuti alla violenza domestica e agli abusi. La regina consorte ha assunto 13 incarichi militari ed è impegnata nell’aiutare le persone anziane a sentirsi meno isolate.