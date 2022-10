Ucraina, 007 inglesi: "I russi hanno finito le munizioni", tutto ribaltato

11 ottobre 2022 a

a

a

Mosca riprende i raid sull'Ucraina. Ma presto le cose potrebbero mettersi male per Putin. Ne sono convinti i servizi segreti inglesi, secondo cui le forze russe starebbero esaurendo le munizioni. Lo avrebbe riferito Jeremy Fleming, capo di una delle agenzie d'intelligence britanniche. Nelle prossime ore Fleming dovrebbe intervenire alla conferenza annuale sulla sicurezza del Royal United Services Institute. Secondo alcune anticipazioni pubblicate dalla Bbc, nel suo discorso parlerà dei costi della guerra in Ucraina per Mosca. Non solo a livello di armi, ma anche a livello umano.

Fleming dovrebbe parlare di costi "sconcertanti", soprattutto se si considera che le prime conquiste di Mosca sono state annullate dalla recente avanzata di Kiev, che sta praticamente ribaltando la situazione sul campo. "Sappiamo, e lo sanno anche i comandanti russi sul campo, che i loro rifornimenti e le loro munizioni si stanno esaurendo", si legge nel testo del suo discorso pubblicato dalla Bbc. Riferendosi a Putin, il capo dell'intelligence dichiara che "il suo processo decisionale si è rivelato imperfetto. È una strategia con un'alta posta in gioco che sta portando a errori strategici di valutazione".

Secondo lo 007, anche il popolo russo starebbe iniziando a essere consapevole della situazione drammatica: "Stanno vedendo quanto Putin abbia sbagliato a valutare la situazione. Stanno fuggendo dalla leva, si stanno rendendo conto di non poter più viaggiare. Sanno che il loro accesso alle tecnologie moderne e alle influenze esterne sarà drasticamente limitato".