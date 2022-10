Nancy, pelle del volto devastata: "Un mistero", com'è ridotta

12 ottobre 2022 a

Una diciannovenne inglese ha ottenuto un enorme seguito sui social per aver documentato le sue lotte con una misteriosa condizione della pelle. Nancy Morel - che ha oltre un milione di follower su TikTok - soffre per la presenza di grandi macchie color rosso sangue, che somigliano a lividi, comparse sulla pelle del viso e del corpo, e che le causano dolore. "Tutta la mia pelle si infiamma per quelle che sembrano eruzioni cutanee e lividi. Sembra costantemente che centinaia di aghi entrino ed escano, è un dolore lancinante". Queste le parole di Nancy, in un'intervista al Daily Mail, a cui ha spiegato come è nato tutto.

"Tutti i miei problemi di pelle sono iniziati quando avevo tredici anni, ma prima non avevo problemi di salute precedenti, quindi è stato un vero shock". Secondo il suo racconto, la ragazza era a scuola quando ha sviluppato un brufolo (apparentemente innocuo) sul labbro. Inizialmente si è pensato a una reazione allergica, ma il brufolo presto si è gonfiato in un livido ampio e doloroso che poi ha iniziato a diffondersi su tutto il corpo. Nancy è stata così sottoposta a innumerevoli test ed esami, ma nonostante questo i medici non sono stati in grado di stabilire la causa di quelle escoriazioni. Ancora oggi, la sua malattia è oggetto di studio. A nulla sono servite le visite settimanali presso ospedali e medici degli ultimi cinque anni, così come non sono servite le cure che ha ricevuto, tra cui le iniezioni di steroidi. Queste cure provenivano infatti da una diagnosi errata, quella della vasculite orticarioide - una malattia rara in cui i vasi sanguigni si gonfiano - che è stata proprio esclusa in quanto Nancy non rispondeva bene ai trattamenti.

Oggi Nancy ha deciso di smettere di provare tutte quelle cure che le stavano influenzando la sua vita quotidiana. Pur se con difficoltà, ha dichiarato di aver imparato ad accettarsi e a non vergognarsi più della sua malattia. Ha smesso di truccarsi, anche perché i lividi perché sono troppo dolorosi. Il suo obiettivo, adesso, è quello di sensibilizzare i social. "Spero di renderli uno spazio più inclusivo per tutti, vorrei far capire che apparire unici sia una cosa molto speciale", ha scritto su Instagram.