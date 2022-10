Berlusconi e Putin, cosa dice la stampa russa

19 ottobre 2022 a

a

a

Tutti in Russia parlano delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi, svelate da LaPresse, sul suo avere "riallacciato" i rapporti con Vladimir Putin, sullo scambio di doni e lettere di elogio con il presidente russo e sulla guerra in Ucraina. I media russi sono scatenati: l'agenzia Tass titola 'Berlusconi crede che l'adesione dell'Ucraina alla Nato si trasformerebbe in una guerra mondiale'. Anche Gazeta.ru e Izvestija aprono con lo stesso passaggio: 'Berlusconi avverte: l'adesione dell'Ucraina alla Nato porterà a una guerra mondiale'.

E ancora: l'agenzia Ria Novosti sintetizza con "Berlusconi ha parlato dello scambio di doni con Putin". "Berlusconi ha definito Putin amante della pace", è il titolo sul sito dell'agenzia Ura.ru.

"Testa di ca***, rimbambito". Rumors dai piani alti: valanga su Berlusconi

Ieri 18 ottobre infatti, a sorpresa, il Cavaliere ha dichiarato: "I ministri russi hanno già detto in diverse occasioni che siamo noi in guerra con loro, perché forniamo armi e finanziamenti all'Ucraina. Io non posso personalmente fornire il mio parere perché se viene raccontato alla stampa viene fuori un disastro, ma sono molto, molto, molto preoccupato. Ho riallacciato i rapporti con il presidente Putin, un po' tanto". "Putin per il mio compleanno mi ha mandato 20 bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Io gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e con una lettera altrettanto dolce. Io l'ho conosciuto come una persona di pace e sensata...".