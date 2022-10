Jet russi sul confine, decollano caccia italiani: il momento più buio

21 ottobre 2022 a

a

a

"Scramble". Due nuovi decolli "su allarme" per gli Eurofighter dell’Aeronautica Militare italiana "impegnati in attività di Air Policing in Polonia", annuncia con un post sul suo profilo Twitter l'Aeronautica. Che aggiunge: "I caccia italiani sono decollati, ieri (20 ottobre, ndr) e oggi, per intercettare aerei russi in volo a ridosso dei confini Nato".

Sanna Marin umilia Putin e Russia: la scelta che cambia la storia

Due settimane fa c'era stato un decollo immediato per gli Eurofighter italiani sempre in Polonia che si erano alzati in volo per intercettare quattro caccia russi che avevano sorvolato acque internazionali all'interno della regione di informazioni di volo (Fir) polacca e svedese prima di essere costretti a rientrare nello spazio aereo di Kaliningrad", l'exclave russa sul Mar Baltico.

"Digli come stanno le cose": Obama si scaglia contro Biden, nel mirino c'è Zelensky

Nelle ultime settimane i decolli degli Eurofighter si sono ripetuti più volte, a segnalare un'attività intensa di risposta alle iniziative russe nell'area. I caccia italiani erano stati costretti a intervenire per casi simili, sempre in Polonia: a fine settembre erano stati intercettati tre aerei russi in volo a ridosso del fianco nord-est dell’Alleanza atlantica. E prima ancora i velivoli della task force “White Eagle” erano stati chiamati in causa per lo stesso motivo. Insomma, la tensione è alle stelle.