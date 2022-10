Kupchan, "Meloni e le garanzie della Casa Bianca"

23 ottobre 2022 a

a

a

Via libera dalla Casa Bianca a Giorgia Meloni. Sarà deluso chi, da sinistra, si attendeva (anzi sperava) in una opposizione sia pur silente dell'amministrazione Usa e del presidente (democratico) Joe Biden: secondo Charles Kupchan, ex consigliere di Barack Obama e docente di relazioni internazionali alla Georgetown University di Washington (non certo un reazionario trumpiano, dunque), i ministri scelti dalla neo-premier "sono segnali chiari" che rassicureranno gli Usa.

Guerra in Ucraina, ecco il vero piano di FdI (e le indiscrezioni dal Vaticano)



"La premier ha aperto la strada per rassicurare gli americani e la comunità internazionale sulle sue reali intenzioni - spiega l'esperto al Corriere della Sera -. Per prima cosa Meloni ha preso una posizione netta contro l'invasione della Russia in Ucraina. E, nonostante provenga dalla destra, i suoi giudizi su Putin sono il contrario di quelli espressi da Berlusconi e da Salvini. E questo ridurrà l'ansia di Washington, anche perché credo che, alla prova dei fatti, Meloni sarà coerente con le sue dichiarazioni di principio".

"Meloni? Ecco cosa accadrà dopo l'audio di Berlusconi": la sentenza (pesante) di Fabbri

L'altro punto dirimente è la Farnesina: il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ricorda Kupchan, "è stato commissario dell'Unione europea e presidente dell'Europarlamento. È evidente, quindi, che le sue credenziali europeiste siano molto forti. Questo è il segnale che il governo italiano non sarà cosi euroscettico come si sarebbe potuto pensare". Escluse, però, "interferenze" americane sulle scelte della Meloni: "L'Amministrazione Biden non fa questi giochi. Nessuno a Washington o all'Ambasciata americana a Roma si mette a sindacare sulla scelta di questo o quel ministro che farà parte di un governo alleato".