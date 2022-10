Rishi Sunak, "più ricco di re Carlo": chi è il nuovo premier inglese

24 ottobre 2022 a

Dopo l'esperienza rovinosa di Liz Truss, è Rishi Sunak il nuovo primo ministro britannico. Il 42enne, ex ministro delle Finanze, è diventato il leader del partito conservatore e di conseguenza premier. Si tratta del primo di origine indiana e fede induista. Il suo ingresso al numero 10 di Downing Street è diventato una certezza quando la sua unica rivale ancora in corsa, Penny Mordaunt, ha deciso di ritirarsi.

Sunak non era riuscito a diventare premier a inizio settembre, quando è stato pesantemente sconfitto nel ballottaggio da Truss. Quest'ultima, però, è andata a schiantarsi dopo solo sei settimane di premiership per via delle sue prime misure di politica economica che hanno scatenato un terremoto finanziario e politico senza precedenti. Ma chi è Sunak? Il nuovo premier ha studiato in una delle scuole private più prestigiose del Regno Unito e ha un curriculum brillante in materia economica, con lauree all'università di Oxford e all'università di Stanford, seguite da un periodo di lavoro nella banca di investimento Goldman Sachs. Proprio qui ha iniziato a costruire la sua fortuna personale. Basti pensare che è stato inserito nella lista degli uomini più ricchi del Regno Unito del Sunday Times.

Dal 2009 è sposato con Akshata Murty, anche lei indiana e figlia di un magnate dei sofwtare di Bangalore. Insieme i Sunak avrebbero raggiunto una fortuna complessiva di circa 730 milioni di sterline, circa il doppio del patrimonio di re Carlo III e della consorte Camilla. Una ricchezza non indifferente, che il premier non ha mai tentato di nascondere. L'essere diventato ricco, infatti, avrebbe rappresentato una sorta di riscatto sociale per lui, giovane britannico figlio di immigrati indiani.