Russia, voce inquietante su Putin: "Golpe, si prende un altro Stato"

30 ottobre 2022 a

a

a

La Russia si prepara ad allargare la sua sfera di influenza. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Repubblica, Mosca starebbe studiando un piano per mettere le mani sulla Moldavia. Un Paese di appena due milioni di abitanti che però diventa strategico nella lotta tra Occidente e Cremlino. Questa settimana il dipartimento del Tesoro americano ha messo sulla lista delle sanzioni un politico della Moldavia, Ilan Shor, e lo ha accusato di partecipare a un piano segreto russo per prendere il controllo del piccolo paese di due milioni e mezzo di abitanti. Una circostanza che ha immediatamente fatto scattare l'allarme tra le cancellerie europee che temono una mossa spregiudicata di Mosca per allargare i propri interessi nella regione. A quanto pare Shor controllerebbe una massa di supporter in grado di rovescaire il governo di Maia Sandu.

Ecco l'arma micidiale che ribalta la guerra: che succede alle navi russe | Video

Dopo il golpe potrebbe arrivare al potere un governo filorusso in grado di fermare il prcesso di adesione della Moldavia all'Unione Europea.

"Chi c'è dietro". Navi esplose, l'accusa-terremoto che può portare la guerra da noi

La Moldavia in questo momento dipende al 100 per cento dal gas russo e ha un grandissimo problema sul fronte dell’approvvigionamento dell'energia elettrica. Insomma un quadro questo che potrebbe avere conseguenze importanti sui rapporti con Mosca. Putin si gioca il tutto per tutto. Mettere le mani sulla Moldavia potrebbe rappresentare un punto di non ritorno nella guerra con l'Occidente.