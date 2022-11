Guerra, "attacco imminente": dove sta per scoppiare un altro conflitto

01 novembre 2022 a

L'Iran sarebbe a un passo dall'attaccare l'Arabia Saudita. A svelare un preoccupante retroscena è il Wall Street Journal, citando fonti dell'intelligence dell'Arabia Saudita. Sarebbero state loro a condividere con gli Stati Uniti informazioni su un attacco "imminente" da parte di Teheran. Queste informazioni, spiega ancora il Wall Street Journal, hanno elevato lo stato di allerta dell'esercito americano e di altri paesi in Medioriente. Secondo i funzionari sauditi l'Iran, infatti, è pronto a sferrare attacchi anche contro Erbil, in Iraq.

Il motivo? Un tentativo di distrarre l'attenzione dalle proteste interne che hanno agitato il paese da settembre. Per questo il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca si è detto preoccupato per gli avvertimenti e pronto a rispondere se l'Iran dovesse effettuare un attacco. Non solo, perché le autorità iraniane si starebbero preparando anche a inviare circa mille tra armamenti, missili balistici a corto raggio, droni ed equipaggiamenti militari alla Russia, per aiutare Mosca nel quadro dell'invasione dell'Ucraina.

Alcuni funzionari "di un Paese occidentale" rimasti anonimi hanno riferito all'emittente "Cnn" che le autorità occidentali stanno monitorando "con grande attenzione" questo pacchetto di forniture militari, dal momento che sarebbe la prima volta che l'Iran invia missili di precisione alla Russia nel quadro del conflitto. Secondo le fonti, l'ultimo pacchetto di forniture militari iraniane inviato ai militari russi comprendeva circa 450 droni d'attacco. Non sono stati forniti dettagli sulla tempistica dell'invio, ma le fonti hanno dichiarato di aspettarsi che le forniture vengano consegnate entro la fine del 2022.