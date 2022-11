Re Carlo, "potrei essere gay": le parole che sconvolsero Diana

04 novembre 2022 a

"Non lo so, cara. Forse potrei essere gay”: l'attuale re d'Inghilterra, Carlo III, avrebbe detto queste parole a Lady Diana dopo la nascita del loro secondogenito, il principe Harry. Il sovrano, in particolare, avrebbe risposto così alla moglie, che prima gli avrebbe chiesto: "Perché non vieni a letto con me?”. Le parole di Carlo avrebbero ferito irrimediabilmente Diana. A scriverlo è il biografo Christopher Andersen nel suo nuovo libro “The King: The Life Of Charles III”. In un altro episodio raccontato nel libro, poi, il principe avrebbe chiesto alla moglie il rispetto “garantitogli dalla sua posizione”, provocandola: “Sai chi sono io?”. La principessa, però, non si sarebbe fatta intimidire: “Diana rispose che lui era un fott**o animale” aggiungendo: “Non sarai mai re. Sarà William a succedere a tua madre. Me ne occuperò io”.

Il libro di Andersen, citato da Page Six, non sembra dare una buona immagine di re Carlo. Al suo interno, per esempio, il rapporto tra l'attuale sovrano e la principessa del Galles viene descritto come “altamente infiammabile”. Una guardia del corpo avrebbe riferito ad Andersen che gli scontri tra i principi sarebbero sempre stati brutali: “La violenza sembrava inevitabile”.

La tenuta di Highgrove era piena di fucili e pistole e i collaboratori di Carlo e Diana avrebbero avuto paura in diverse occasioni: “Gli uomini incaricati della sicurezza dei membri della royal family erano molto preoccupati che in un ‘impeto di rabbia’ qualcuna di queste armi potesse essere utilizzata per un suicidio, per commettere un omicidio o per entrambi”, scrive il biografo. Nel libro, infine, vengono raccontati anche i drammatici istanti prima del matrimonio: “Consumati da rabbia e frustrazione, la sposa e lo sposo piansero la notte prima del matrimonio". Lui perché innamorato di Camilla e lei perché avrebbe scoperto che il suo futuro marito amava la Parker Bowles.