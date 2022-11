Pollo? Non proprio: al suo interno... una scoperta raccapricciante

08 novembre 2022 a

a

a

Quello che sembrava semplice pollo si è rivelato essere tutt'altro in un'aeroporto in America. Gli addetti ai controlli si sono trovati di fronte a un qualcosa di strano e assurdo. E' successo in Florida, dove una donna è stata arrestata per aver nascosto una pistola carica all'interno di un pollo crudo messo nel bagaglio. La bizzarra notizia è stata data dalla Transportation Security Administration, che ha anche pubblicato alcune foto dell'arma inserita nel pollo pronto per essere cucinato.

Carne avariata, arrestati due veterinari: nei macelli di Cremona... un orrore

Il pollo era avvolto in un sacchetto di plastica su cui c'erano dei commenti umoristici relativi al giorno del Ringraziamento, ormai vicino negli Usa. La passeggera, come riporta l'Agi, è stata fermata mentre stava per salire a bordo di un aereo la cui destinazione però non è stata ancora resa nota. Secondo alcuni media, la donna si stava dirigendo ad Haiti.

Wurstel crudi, rischio fatale: perché non mangiarli mai

Da un recente rapporto dell'agenzia statunitense è emerso che quest'anno sono state sequestrate 700 armi ai controlli di sicurezza degli aeroporti della Florida. Primo della lista l'Orlando International Airport, con 129 armi sequestrate, seguito dal Lauderdale-Hollywood International Airport con 120 sequestri. Quasi tutte le pistole trovate erano cariche. "Una scarica accidentale potrebbe provocare una tragedia", ha avvertito un portavoce della Tsa.