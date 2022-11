Harry e Meghan, scandalo: il gioco sporco a cena che li travolge

16 novembre 2022 a

Una cena con il principe Harry e Meghan Markle? Non è impossibile. A patto che il conto in banca sia capiente al punto da consentire la spesa di un milione di dollari, ovvero poco più di un milione di euro. È questa la cifra richiesta per sedere a tavola accanto ai duchi di Sussex nella serata di gala che si terrà il 6 dicembre a New York organizzata da Kerry Kennedy, la figlia di Robert, senatore e fratello minore dell'ex presidente americano John Kennedy. L'occasione è il Ripple of Hope, il prestigioso premio organizzato dalla fondazione Robert F. Kennedy Human Rights che viene dato a personalità che si sono distinte per la loro attività umanitaria, filantropica e in difesa dei diritti.

L'evento ha sollevato non poche perplessità, non solo per le cifre in ballo ma anche perché a ricevere l'ambito riconoscimento saranno proprio i duchi di Sussex. La scelta ha destato polemiche in quanto in passato il Ripple of Hope è stato assegnato a personalità del calibro di Barack Obama, Bill e Hillary Clinton e Al Gore. C'è chi, come David Nasaw, autore di varie biografie dei Kennedy, definisce la decisione "assurda e scellerata" e si chiede: "Cosa hanno fatto questi due per meritarsi un premio simile? Quanta percentuale della loro ricchezza va alla causa umanitaria?". Una risposta maliziosa in realtà ci sarebbe: è stato notato che la regista del documentario che i duchi di Sussex stanno girando con Netflix, Liz Garbus, è socia in una compagnia cinematografica con Rory Kennedy, fratello di Kerry.

Polemiche a parte, all'evento ci saranno diverse star di Hollywood, motivo che rende la serata estremamente esclusiva in termini di costi. Per chi non può permettersi un milione di dollari, c'è anche un'alternativa: con "solo" mezzo milione si è ammessi a un ricevimento esclusivo dove ci si può far fotografare con Harry e Meghan. Tutto questo accade, per una curiosa coincidenza, mentre William e Kate saranno a New York per un evento collegato all'Earthshot Prize, premio ambientalista lanciato dall'erede al trono britannico. Si tratta di una gara di filantropia? Chissà. Fatto sta che la "guerra" tra i principi del Galles e i duchi di Sussex sembra perdurare, soprattutto in vista della biografia di Harry, attesa per gennaio, che promette altre bombe.