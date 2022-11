Russia "terrorista"? L'agghiacciante reazione del Gruppo Wagner: il video

24 novembre 2022 a

La risoluzione sulla Russia come "Stato terrorista" approvata ieri dal Parlamento europeo invita l'Ue a inserire il gruppo Wagner e il 141esimo Reggimento speciale motorizzato noto anche come 'Kadyroviti' nell'elenco "dei soggetti terroristici dell'Ue". Il gruppo di mercenari Wagner, fondati e diretti da Yevgeny Prigozhin, l'imprenditore russo soprannominato "il cuoco di Putin" per i legami con lo zar. Poco dopo Prigozhin ha diffuso sul canale Telegram di Concord Group, la casa madre delle società dell'imprenditore russo, un video in cui in una custodia rigida appare un martello insanguinato di vernice rossa.

Come riporta Jacopo Iacoboni su La Stampa, la redazione di RIA URA.RU ha chiesto a Prigozhin un commento sul fatto che il Gruppo Wagner fosse stato etichettato dall’Unione europea come organizzazione terroristica. La risposta di Prigozhin è stata: "Oggi ho tenuto una riunione dei comandanti della PMC Wagner e ho comunicato loro questa triste notizia. Non so quale sia la legge che guida il Parlamento europeo, ma secondo la nostra legislazione, da oggi dichiariamo sciolto il Parlamento europeo", ha proseguito. "Ma prima che questa procedura entri in vigore, sono stato incaricato di presentare una richiesta di informazioni al Parlamento europeo. Se avete il loro contatto, propongo di farlo insieme - preparare e inviare".

Il canale Grey Zone, conclude Iacoboni, riporta l’intenzione di Prigozhin di chiedere informazioni all’Ue: "Prigozhin ha esaudito il suo desiderio e ha consegnato al rappresentante del Parlamento europeo una sorta di 'valigetta informativa', che esteriormente assomiglia a una custodia per il trasporto di uno strumento musicale, ma non contiene affatto un violino... È vero, non so dire cosa possa significare il contenuto. È la prima volta che vedo una cosa del genere".