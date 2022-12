Kiev, "il problema sono le bici": che roba è la sinistra, chi è questa donna

01 dicembre 2022 a

La guerra, la disperazione dei civili, gli attacchi missilistici? No, al momento la preoccupazione più grande per Kiev dovrebbero essere le piste ciclabili. Lo ha detto la sindaca di Parigi Anne Hidalgo a un evento col sindaco di Kiev Vitaly Klitschko. In realtà non si trattava proprio del primo cittadino ma del fratello Wladimir Klitschko, che ha sostituito Vitaly al Kyiv Investment Forum tenutosi a Bruxelles lo scorso 28 novembre. La sua presenza sarebbe stata annullata all’ultimo momento per motivi di sicurezza.

Al forum, che ha riunito una quindicina di sindaci europei e quello di Kiev, la sindaca del partito socialista ha pensato bene di dare consigli su piste ciclabili e sostenibilità al collega ucraino che da ben nove mesi è alle prese con una guerra. "Devi avere un piano se vuoi ricostruire la città... Trasformare le infrastrutture urbane e passare dalle auto alle biciclette, è molto interessante", ha detto la Hidalgo, parlando dei progetti di ricostruzione della capitale ucraina.

"La città di Copenaghen, che ha dato ampio spazio alla circolazione delle biciclette, è stata un modello per la città di Parigi - ha continuato la sindaca francese rivolgendosi a Wladimir Klitschko -. Possiamo lavorare insieme, attingendo a queste esperienze".