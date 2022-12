Vladimir Putin smentisce Macron: "Nessun colloquio in programma"

06 dicembre 2022 a

Dopo il "no" a Joe Biden, arriva quello a Emmanuel Macron. Il presidente russo Vladimir Putin non incontrerà l'omologo francese. A confermarlo l'assistente presidenziale russo. Yury Ushakov ai giornalisti ha detto chiaro e tondo: "Non per ora. Lui (Macron) ne ha parlato più volte, dicendo di voler mantenere i contatti e il dialogo con Putin, ma finora non sono stati compiuti passi concreti in questo contesto". Il riferimento è all'intervista del capo dell'Eliseo che domenica scorsa aveva parlato di comunicazioni regolari con lo zar: "Mantengo sempre regolari contatti diretti con Putin. L'isolamento è la cosa peggiore", sono state le sue parole.

Nei giorni scorsi anche la Casa Bianca ha tentato un dialogo con il Cremlino. E ancora una volta l'invito è stato declinato: "Per la Russia è impossibile accettare la condizione posta dal presidente Usa Joe Biden per trattative sull'Ucraina, cioè che prima le truppe di Mosca lascino il territorio ucraino". E così da Mosca è arrivata l'ennesima conferma: "L'operazione militare speciale continua", anche se "Putin rimane aperto al dialogo". Nemmeno il tentativo tedesco, in data 15 febbraio scorso, è bastato a fermare Mosca. Stando a quanto ammesso dal cancelliere tedesco Olaf Scholz circa il loro incontro per la guerra, "avevo tutte le speranze che fosse ancora possibile prevenire questa guerra insensata e brutale".

Anche quelli di Usa e Francia sembrano dunque buchi nell'acqua. Se infatti Macron parla di "un'isolamento", dalla Russia arriva la smentita. Putin infatti parteciperà al summit dell'Unione economica eurasiatica il 9 dicembre. Addirittura per l'occasione lo zar visiterà la capitale del Kirghizistan: "A Bishkek ci sarà, sì, venerdì. È previsto", ha concluso Ushakov facendo pensare che il presidente russo non sia poi così isolato.