Principe William, "hanno passato il limite": "rissa" con Harry

09 dicembre 2022 a

a

a

Il principe William sarebbe furioso con Harry e Meghan per via del documentario uscito ieri su Netflix. A far innervosire l'erede al trono, secondo quanto riportano fonti vicine a Buckingham Palace, sarebbe stato soprattutto un particolare. In generale, comunque, secondo i reali, i duchi di Sussex si sarebbero spinti troppo oltre rispetto a certi argomenti.

Harry e Meghan, "una boiata reale": il rovinoso disastro della coppietta

I primi tre episodi della docuserie "Harry e Meghan" rappresenterebbero un vero e proprio affronto per la famiglia reale, soprattutto perché i duchi di Sussex parlano di argomenti e questioni che a Londra avrebbero preferito mantenere nascoste o che comunque danneggiano l'immagine dei reali in un momento difficile dopo la scomparsa della Regina Elisabetta.

"Non era con Meghan". Harry, la foto ritoccata nel documentario: cosa non torna

Oltre al tema del razzismo nei confronti di Meghan, ciò che più avrebbe fatto arrabbiare il principe William sarebbero le dichiarazioni di Harry sulla famosa intervista che Lady Diana rilasciò a Panorama nel 1995. Il motivo? In passato William e Harry avrebbero promesso l'uno all'altro di non parlarne mai più. Durante quell'intervista, infatti, la principessa raccontava tutto ciò che non andava con l'allora principe Carlo e la vita difficile che viveva a Buckingham Palace. Adesso, dopo l'uscita di questo documentario, Harry e Meghan avrebbero perso qualsiasi opportunità di essere riammessi a corte.