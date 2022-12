Re Carlo, la frase che lo imbarazza: "Lei ha abortito per lo stress"

16 dicembre 2022 a

Il capitolo finale dell'attesissima e super discussa docuserie Harry e Meghan è approdata su Netflix. Qui le accuse all'"Istituzione" - così i duchi di Sussex chiamano per tutto il tempo la royal family - non sono affatto velate come nella prima parte. Stavolta emergono in tutta la loro irriverenza, e sono molte le dichiarazioni inedite che mettono in imbarazzo la monarchia britannica. Anzi, è quasi matematico che con queste ultime sciabolate la frattura sia definitiva. Ad ufficializzare il tutto probabilmente ci penserà la prossima pubblicazione del principe Harry, ovvero la sua autobiografia "Spare" che uscirà il 10 gennaio 2023.

Gli ultimi tre episodi si addentrano nel periodo più controverso della storia della coppia, quello successivo al loro matrimonio, celebrato nel 2018 a Windsor. Con non poche lacrime e accuse, i due protagonisti raccontano che William e Kate avrebbero iniziato a nutrire gelosia nei loro confronti. "Il pubblico li amava e questo a palazzo era visto come una minaccia", confessa un'amica di Meghan spiegando che, da quel momento in avanti, i giornali hanno iniziato a dipingere la duchessa come "una donna nera arrabbiata", associata sempre più spesso alla droga e, persino, al terrorismo. "Dalla nostra famiglia, abbiamo ricevuto l'opposto del sostegno”, dichiara Harry. Tutto questo, a un certo punto, ha portato Meghan alla depressione e ai pensieri suicidi: "Ho pensato: magari finisce tutto se sparisco", ha svelato l'ex attrice. Ma l'apice della faida c'è stato con la Megxit - termine coniato dalla stampa britannica che i duchi definiscono "misogino".

All'indomani della nascita del primogenito della coppia, Archie, la pressione da parte dei media diventa insostenibile, così Harry chiede al padre, l'attuale re Carlo, un ruolo ridotto per lui e la moglie. La resa dei conti arriva quando la regina Elisabetta fissa un incontro tra lei, Carlo, William e Harry. Qui però, tra i due fratelli, qualcosa si rompe. "Non è facile quando tuo fratello ti urla contro, tuo padre dice cose false e la regina resta ferma lì, immobile", rivela Harry. "Mio fratello si è schierato con l’Istituzione: è la sua eredità", aggiunge. Poi la scelta, l'addio: “Ho deciso che dovevamo andare via”.

E infine, l'accusa più grave ai media: quando il quotidiano britannico Daily Mail ha pubblicato una lettera privata di Meghan indirizzata al padre, lo stress che ne è scaturito, a detta di Harry, avrebbe causato un aborto spontaneo. "Credo che mia moglie abbia avuto un aborto spontaneo a causa di ciò che ha fatto il Mail", accusa Harry. "La mia famiglia ha perso un'occasione storica con l'addio di mia moglie alla royal family": è questo ora il rimpianto del principe. "L'avrebbe modernizzata agli occhi del Commonwealth. È stata la morte di un sogno".